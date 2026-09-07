Spectacle : hommage au poète et historien provençal, Emile Bonnel, Médiathèque Saint-Pons, Villeneuve-lès-Avignon
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Saint-Pons · Villeneuve-lès-Avignon
Informations pratiques
Spectacle : hommage au poète et historien provençal, Emile Bonnel Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Saint-Pons Gard
Gratuit. Nombre de places limité. Réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Hommage à Émile Bonnel
À 15h, à la médiathèque Saint-Pons, assistez à des lectures à plusieurs voix, en provençal et en français, avec Clément Serguier et Céline Magrini. Un intermède musical ainsi qu’une exposition consacrée aux œuvres poétiques d’Émile Bonnel compléteront ce rendez-vous.
À 16h, aux archives municipales, découvrez le parcours de cet écrivain talentueux et historien passionné, ardent défenseur de sa région et de sa ville, à travers une sélection de documents d’archives inédits.
Médiathèque Saint-Pons Place Saint-Pons, 30400 Villeneuve lez avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 04.90.27.49.72 http://www.villeneuvelezavignon.com https://mediatheque-villeneuve-les-avignon.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.90.27.49.72 »}] Médiathèque publique Stationnement conseillé place Charles David
Hommage à Émile Bonnel
Au camin de San Jaque © Mairie de Villeneuve lez Avignon
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