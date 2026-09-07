Spectacle : hommage au poète et historien provençal, Emile Bonnel, Médiathèque Saint-Pons, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Spectacle : hommage au poète et historien provençal, Emile Bonnel Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Saint-Pons Gard

Gratuit. Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Hommage à Émile Bonnel

À 15h, à la médiathèque Saint-Pons, assistez à des lectures à plusieurs voix, en provençal et en français, avec Clément Serguier et Céline Magrini. Un intermède musical ainsi qu’une exposition consacrée aux œuvres poétiques d’Émile Bonnel compléteront ce rendez-vous.

À 16h, aux archives municipales, découvrez le parcours de cet écrivain talentueux et historien passionné, ardent défenseur de sa région et de sa ville, à travers une sélection de documents d’archives inédits.

Médiathèque Saint-Pons Place Saint-Pons, 30400 Villeneuve lez avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 04.90.27.49.72 http://www.villeneuvelezavignon.com https://mediatheque-villeneuve-les-avignon.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.90.27.49.72 »}] Médiathèque publique Stationnement conseillé place Charles David

Hommage à Émile Bonnel

Au camin de San Jaque © Mairie de Villeneuve lez Avignon