Spectacle Humour de Calé, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Spectacle Humour de Calé
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Rencontre de personnages du troisième type irréguliers, ambivalents, à l’humour trouble Mme Hadjadj, dans sa quête de changements permanents, Mazarine Presley, en troublante fille cachée d’Elvis, et d’autres que vous découvrirez lors de cette drôle de soirée cabaret.
Juste un objectif, qu’il y ait des rires, beaucoup de rires.
COLLECTIF LE PONEY
Stéphanie Brault
Emmanuelle Hadjadj
Virginie Vaillant
Eric Fouchet .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
English : Spectacle Humour de Calé
Meet characters of the third kind, irregular, ambivalent, with a troubled sense of humor: Mrs. Hadjadj, in her quest for permanent change, Mazarine Presley, as Elvis’ troubling hidden daughter, and others you’ll discover during this funny cabaret evening.
