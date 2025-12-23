Spectacle Humour de Calé, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Spectacle Humour de Calé

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Rencontre de personnages du troisième type irréguliers, ambivalents, à l’humour trouble Mme Hadjadj, dans sa quête de changements permanents, Mazarine Presley, en troublante fille cachée d’Elvis, et d’autres que vous découvrirez lors de cette drôle de soirée cabaret.

Juste un objectif, qu’il y ait des rires, beaucoup de rires.

COLLECTIF LE PONEY

Stéphanie Brault

Emmanuelle Hadjadj

Virginie Vaillant

Eric Fouchet .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Spectacle Humour de Calé

Meet characters of the third kind, irregular, ambivalent, with a troubled sense of humor: Mrs. Hadjadj, in her quest for permanent change, Mazarine Presley, as Elvis’ troubling hidden daughter, and others you’ll discover during this funny cabaret evening.

