Spectacle IGHOUD, Mohamed Lamqayssi, ADVANCE Cie Belfort
jeudi 17 décembre 2026 · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Spectacle IGHOUD, Mohamed Lamqayssi, ADVANCE Cie
3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 19:30:00
fin : 2026-12-17 21:30:00
Date(s) :
2026-12-17
IGHOUD offre une réflexion sur l’évolution, l’héritage culturel, et la tension constante entre l’honneur de notre passé et l’adaptation à un présent en perpétuel changement. À travers le mouvement et le son, la pièce retrace le parcours de l’humanité, de la survie primitive aux complexités de l’existence moderne, interrogeant ce que nous héritons et comment nous nous transformons.
Dans le cadre de la Saison Méditerranée et de Tour de Danse(s). .
3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle IGHOUD, Mohamed Lamqayssi, ADVANCE Cie
L’événement Spectacle IGHOUD, Mohamed Lamqayssi, ADVANCE Cie Belfort a été mis à jour le 2026-08-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)
- Soirée Re-Discovery La Poudrière Belfort 12 septembre 2026
- Between, ouverture de saison Belfort 17 septembre 2026
- Alstom Belfort Belfort 18 septembre 2026
- Le Fort a 200 ans !, Fort de le Justice (Belfort), Belfort 19 septembre 2026
- Conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux, Conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux, Belfort 19 septembre 2026