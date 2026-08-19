Informations pratiques

Belfort

Spectacle IGHOUD, Mohamed Lamqayssi, ADVANCE Cie

3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 19:30:00

fin : 2026-12-17 21:30:00

Date(s) :

2026-12-17

IGHOUD offre une réflexion sur l’évolution, l’héritage culturel, et la tension constante entre l’honneur de notre passé et l’adaptation à un présent en perpétuel changement. À travers le mouvement et le son, la pièce retrace le parcours de l’humanité, de la survie primitive aux complexités de l’existence moderne, interrogeant ce que nous héritons et comment nous nous transformons.

Dans le cadre de la Saison Méditerranée et de Tour de Danse(s). .

3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle IGHOUD, Mohamed Lamqayssi, ADVANCE Cie

L’événement Spectacle IGHOUD, Mohamed Lamqayssi, ADVANCE Cie Belfort a été mis à jour le 2026-08-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)