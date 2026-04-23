Spectacle Ils ne méritent pas tes larmes Théâtre Emile Loubet Montélimar
Spectacle Ils ne méritent pas tes larmes Théâtre Emile Loubet Montélimar samedi 4 juillet 2026.
Montélimar
Spectacle Ils ne méritent pas tes larmes
Théâtre Emile Loubet Pl. du Théâtre Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tout part d’une photo. D’une image qui a fait le tour du monde. Elizabeth Eckford, seule, poursuivie par une horde raciste. Et notamment une jeune fille, Hazel Bryan.
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Théâtre Emile Loubet Pl. du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 82 53 02 reservation@delecritalecran.com
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English :
It all starts with a photo. An image that went around the world. Elizabeth Eckford, alone, pursued by a racist horde. In particular, a young girl, Hazel Bryan.
L’événement Spectacle Ils ne méritent pas tes larmes Montélimar a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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