Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle immersif La Conjuration d’Azay Azay-le-Rideau

Spectacle immersif La Conjuration d’Azay Azay-le-Rideau

Spectacle immersif La Conjuration d’Azay Azay-le-Rideau mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : 19 Rue Balzac

Ville : 37190 Azay-le-Rideau

Département : Indre-et-Loire

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 21 21 21 Tarif de base plein tarif

Azay-le-Rideau

Spectacle immersif La Conjuration d’Azay

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 21 – 21 – EUR
21
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Plongez dans une nouvelle expérience de visite théâtrale et immersive proposée par le Théâtre des Minuits et revivez un événement historique unique au château d’Azay-le-Rideau.
Plongez dans une nouvelle expérience de visite théâtrale et immersive proposée par le Théâtre des Minuits et revivez un événement historique unique au château d’Azay-le-Rideau. 21  .

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04  chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in a new theatrical and immersive tour experience offered by Théâtre des Minuits, and relive a unique historical event at Château d’Azay-le-Rideau.

L’événement Spectacle immersif La Conjuration d’Azay Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT 37

À voir aussi à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire)