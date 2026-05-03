Spectacle immersif La Conjuration d’Azay Azay-le-Rideau
Spectacle immersif La Conjuration d’Azay Azay-le-Rideau mercredi 15 juillet 2026.
Azay-le-Rideau
Spectacle immersif La Conjuration d’Azay
19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 21 – 21 – EUR
21
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-08-22 23:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Plongez dans une nouvelle expérience de visite théâtrale et immersive proposée par le Théâtre des Minuits et revivez un événement historique unique au château d’Azay-le-Rideau.
Plongez dans une nouvelle expérience de visite théâtrale et immersive proposée par le Théâtre des Minuits et revivez un événement historique unique au château d’Azay-le-Rideau. 21 .
19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr
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English :
Immerse yourself in a new theatrical and immersive tour experience offered by Théâtre des Minuits, and relive a unique historical event at Château d’Azay-le-Rideau.
L’événement Spectacle immersif La Conjuration d’Azay Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT 37
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