Azay-le-Rideau

Spectacle immersif La Conjuration d’Azay

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 21 – 21 – EUR

21

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Plongez dans une nouvelle expérience de visite théâtrale et immersive proposée par le Théâtre des Minuits et revivez un événement historique unique au château d’Azay-le-Rideau.

Plongez dans une nouvelle expérience de visite théâtrale et immersive proposée par le Théâtre des Minuits et revivez un événement historique unique au château d’Azay-le-Rideau. 21 .

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

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English :

Immerse yourself in a new theatrical and immersive tour experience offered by Théâtre des Minuits, and relive a unique historical event at Château d’Azay-le-Rideau.

L’événement Spectacle immersif La Conjuration d’Azay Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT 37