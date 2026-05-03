Azay-le-Rideau

Théatre de l’Ante Un Monsieur attendait…

Place de la République Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Cette année encore, le Théâtre de l’Ante qui sillonne depuis plus de trente ans les routes de Touraine, s’installe à Azay-le-Rideau, sur la place de la République et proposera une nouvelle création théâtrale.

Un Monsieur attendait…

Cabaret absurde

Cette année encore, le Théâtre de l’Ante qui sillonne depuis plus de trente ans les routes de Touraine, s’installe à Azay-le-Rideau, sur la place de la République et proposera une nouvelle création théâtrale.

Un Monsieur attendait…

Cabaret absurde

Parce que le cabaret est la forme spectaculaire des temps troublés, des époques charnières et des transitions. De la musique et des chansons, des textes de théâtre, un cabaret métaphore du monde, tout à la fois absurde et envoutant, triste ou hilarant. Un cabaret où se mélangent le sentiment désabusé de la condition humaine et la volonté absolue de vivre, de jouer et de chanter !

Jeudi 9 juillet à 21h30 place de la République

Tout public

Sur réservation 8 .

Place de la République Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 64 64 theatredelante@wanadoo.fr

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English :

Théâtre de l’Ante has been commissioned by the Indre-et-Loire departmental council to tour the Touraine region every summer as part of a program to promote and raise awareness of theater.

L’événement Théatre de l’Ante Un Monsieur attendait… Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme