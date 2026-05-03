Azay-le-Rideau

Spectacle La conjuration d’Azay par le Théâtre des Minuits

Rue de Pineau Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 21 – 21 – EUR

21

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :

2026-07-15

1626. Le royaume de France est fragilisé par l’absence d’héritier. Gaston de France, frère de Louis XIII, convoite le trône et s’oppose à l’autorité grandissante du cardinal de Richelieu. Manipulé par la duchesse de Chevreuse, il se retrouve mêlé à une conspiration visant le cardinal et le Roi.

Nouveau scénario, nouveaux décors !

Conjuration d’Azay Spectacle immersif par excellence, les comédiens vous entrainent au coeur de l’intrigue.

Nous sommes en 1626. Le royaume de France est fragilisé par l’absence d’héritier. Gaston de France, frère de Louis XIII, convoite le trône et s’oppose à l’autorité grandissante du cardinal de Richelieu. Manipulé par la duchesse de Chevreuse, il se retrouve mêlé à une conspiration visant le cardinal et le Roi.

15/07 au 22/08 mercredis, jeudis, vendredis et samedis, de 19h à 23h30

Durée du spectacle : 1h30

Des départs sont proposés toutes les 10 minutes (dernier départ à 22h) 21 .

Rue de Pineau Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

june 27, 1619: the château prepares to welcome the young Louis XIII. Join the king’s guard to foil the plot that threatens him! Live an unforgettable immersive experience alongside actors and volunteers recreating this unique historical event!

L’événement Spectacle La conjuration d’Azay par le Théâtre des Minuits Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-10 par ADT 37