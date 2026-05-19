Spectacle Into the Black Salle Proudhon Besançon

Besançon

Spectacle Into the Black

Salle Proudhon 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Charlotte Deslions, Morgane Meli & Maoulé en spectacle samedi 23 janvier 2027 Salle Proudhon à Besançon pour le festival Drôlement Bien.

Prêts à perdre vos repères pour mieux rire ? Into the Black, le spectacle dans le noir, revient pour une expérience d’humour hors du commun Charlotte Deslions, Morgane Meli & Maoulé se produisent dans l’obscurité totale. Sans l’image, vos sens s’éveillent et les vannes percutent deux fois plus fort. Oubliez les apparences, laissez-vous guider par les voix et plongez dans une immersion sensorielle où seule l’émotion compte. Une soirée à l’aveugle, mais avec des éclats de rire garantis.

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans .

Salle Proudhon 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle Into the Black

L’événement Spectacle Into the Black Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)