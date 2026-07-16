Spectacle « Intrigues dans le Parc de l’évêché » – Compagnie Lézard Décadent, Parc de l’évêché, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Parc de l'évêché · Amiens
Informations pratiques
Spectacle « Intrigues dans le Parc de l’évêché » – Compagnie Lézard Décadent Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Parc de l’évêché Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
La Compagnie Lézard Décadent interprète le légendaire coup de foudre du Duc de Buckingham pour la reine Anne d’Autriche au Parc de l’évêché en 1625. Entre complots, jalousie et combat de Mousquetaires, « l’affaire des ferrets de la Reine » éclate à deux pas de la cathédrale d’Amiens. Venez découvrir toutes ces intrigues au cœur même du lieu où elles se sont produites 400 ans plus tôt.
Parc de l’évêché Place Saint-Michel, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
La Compagnie Lézard Décadent interprète le légendaire coup de foudre du Duc de Buckingham pour la reine Anne d’Autriche au Parc de l’évêché en 1625.
© Lézard Décadent
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