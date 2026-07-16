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Spectacle « Intrigues dans le Parc de l’évêché » – Compagnie Lézard Décadent, Parc de l’évêché, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Parc de l'évêché · Amiens

Spectacle « Intrigues dans le Parc de l’évêché » – Compagnie Lézard Décadent, Parc de l’évêché, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parc de l'évêché
Adresse
Place Saint-Michel, 80000 Amiens
Ville
80000 Amiens
Département
Somme

Spectacle « Intrigues dans le Parc de l’évêché » – Compagnie Lézard Décadent Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Parc de l’évêché Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La Compagnie Lézard Décadent interprète le légendaire coup de foudre du Duc de Buckingham pour la reine Anne d’Autriche au Parc de l’évêché en 1625. Entre complots, jalousie et combat de Mousquetaires, « l’affaire des ferrets de la Reine » éclate à deux pas de la cathédrale d’Amiens. Venez découvrir toutes ces intrigues au cœur même du lieu où elles se sont produites 400 ans plus tôt.

Parc de l’évêché Place Saint-Michel, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
La Compagnie Lézard Décadent interprète le légendaire coup de foudre du Duc de Buckingham pour la reine Anne d’Autriche au Parc de l’évêché en 1625.

© Lézard Décadent

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