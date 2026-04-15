Spectacle Jasmine ou le Mélange du Monde Cie du Piaf Guillestre
Spectacle Jasmine ou le Mélange du Monde Cie du Piaf Guillestre jeudi 20 août 2026.
Guillestre
Spectacle Jasmine ou le Mélange du Monde Cie du Piaf
Cours de l’école primaire Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:30:00
fin : 2026-08-20 17:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Une petite fille, encouragée par sa grand-mère, se retrouve propulsée malgré elle dans une aventure qui l’amène à s’interroger sur les humains et leur relation au monde qui les entoure. Elle voyage ainsi à travers le monde, les croyances et la nature.
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Cours de l’école primaire Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English :
A little girl, encouraged by her grandmother, finds herself thrust unwillingly into an adventure that leads her to question humans and their relationship with the world around them. Her journey takes her through the world, beliefs and nature.
L’événement Spectacle Jasmine ou le Mélange du Monde Cie du Piaf Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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