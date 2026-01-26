Spectacle Je suis trop vert La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Spectacle Je suis trop vert

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Tout public

Théâtre

Je suis trop vert David Lescot

Chacun des spectacles de David Lescot est un bijou, mélange de théâtre, musique et danse. Dans cette création, le metteur en scène nous emmène auprès d’un jeune enfant, Moi. Cette année, Moi passe en 6e. Et cette année, il part pour la première fois en classe verte. .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

