Spectacle Je suis trop vert La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
Spectacle Je suis trop vert La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne vendredi 20 mars 2026.
Spectacle Je suis trop vert
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 19:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Tout public
Théâtre
Je suis trop vert David Lescot
Chacun des spectacles de David Lescot est un bijou, mélange de théâtre, musique et danse. Dans cette création, le metteur en scène nous emmène auprès d’un jeune enfant, Moi. Cette année, Moi passe en 6e. Et cette année, il part pour la première fois en classe verte. .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Je suis trop vert
L’événement Spectacle Je suis trop vert Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne