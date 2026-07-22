Spectacle Jean-Benoît Diallo Libre Arbitre Le Toit Rouge Montélimar
samedi 12 décembre 2026 · Le Toit Rouge · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Spectacle Jean-Benoît Diallo Libre Arbitre
Le Toit Rouge Boulevard du Président Albert Lebrun Montélimar Drôme
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Dans son nouveau spectacle Libre Arbitre, Jean-Benoît Diallo s’interroge avec humour sur
une question essentielle avons-nous encore vraiment le choix de nos vies ?
.
Le Toit Rouge Boulevard du Président Albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94 contact@letoitrouge.org
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English :
In his new show, *Free Will*, Jean-Beno%EEt Diallo humorously explores
a fundamental question: Do we really still have a choice in our lives?
L’événement Spectacle Jean-Benoît Diallo Libre Arbitre Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération
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