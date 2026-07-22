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AGENDA · Montélimar

Spectacle Jean-Benoît Diallo Libre Arbitre Le Toit Rouge Montélimar

samedi 12 décembre 2026 · Le Toit Rouge · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Toit Rouge
Adresse
Boulevard du Président Albert Lebrun
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
27 27 27

Montélimar

Spectacle Jean-Benoît Diallo Libre Arbitre

Le Toit Rouge Boulevard du Président Albert Lebrun Montélimar Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Dans son nouveau spectacle Libre Arbitre, Jean-Benoît Diallo s’interroge avec humour sur
une question essentielle avons-nous encore vraiment le choix de nos vies ?
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Le Toit Rouge Boulevard du Président Albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94  contact@letoitrouge.org

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English :

In his new show, *Free Will*, Jean-Beno%EEt Diallo humorously explores
a fundamental question: Do we really still have a choice in our lives?

L’événement Spectacle Jean-Benoît Diallo Libre Arbitre Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération

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