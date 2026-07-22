Spectacle Jean-Benoît Diallo Libre Arbitre Le Toit Rouge Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Spectacle Jean-Benoît Diallo Libre Arbitre

Le Toit Rouge Boulevard du Président Albert Lebrun Montélimar Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Dans son nouveau spectacle Libre Arbitre, Jean-Benoît Diallo s’interroge avec humour sur

une question essentielle avons-nous encore vraiment le choix de nos vies ?

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Le Toit Rouge Boulevard du Président Albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94 contact@letoitrouge.org

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English :

In his new show, *Free Will*, Jean-Beno%EEt Diallo humorously explores

a fundamental question: Do we really still have a choice in our lives?

L’événement Spectacle Jean-Benoît Diallo Libre Arbitre Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération