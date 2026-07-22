Spectacle: Jean Claude Duquesnoit Comedy Palace Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle: Jean Claude Duquesnoit

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 20:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Jean-Claude Duquesnoit manie les mots avec une précision redoutable. Dans un spectacle d’humour incisif et virtuose, il dissèque les travers de notre époque à coups de jeux de langage et de prouesses verbales aussi drôles qu’étonnantes.

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Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr

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English :

Jean-Claude Duquesnoit wields words with formidable precision. In a sharp and masterful comedy show, he dissects the foibles of our era through wordplay and verbal feats that are as funny as they are surprising.

L’événement Spectacle: Jean Claude Duquesnoit Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme