Spectacle: Jean Claude Duquesnoit Comedy Palace Valence
samedi 10 octobre 2026 · Comedy Palace · Valence
Informations pratiques
Valence
Spectacle: Jean Claude Duquesnoit
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 20:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Jean-Claude Duquesnoit manie les mots avec une précision redoutable. Dans un spectacle d’humour incisif et virtuose, il dissèque les travers de notre époque à coups de jeux de langage et de prouesses verbales aussi drôles qu’étonnantes.
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Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr
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English :
Jean-Claude Duquesnoit wields words with formidable precision. In a sharp and masterful comedy show, he dissects the foibles of our era through wordplay and verbal feats that are as funny as they are surprising.
L’événement Spectacle: Jean Claude Duquesnoit Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme
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