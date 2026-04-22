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Spectacle jeune public à Cajarc Trait(s) Cajarc

mercredi 17 mars 2027 · Cajarc

Spectacle jeune public à Cajarc Trait(s) Cajarc

Informations pratiques

Début
mercredi 17 mars 2027
Fin
mercredi 17 mars 2027
Heure de début
16:00:00
Adresse
salle des fêtes, 9 Rue du Couvent
Ville
46160 Cajarc
Département
Lot
Tarif
13 Tarif adulte

Cajarc

Spectacle jeune public à Cajarc Trait(s)

salle des fêtes, 9 Rue du Couvent Cajarc Lot

Tarif : – – 13 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-17 16:00:00
fin : 2027-03-17

Date(s) :
2027-03-17

Un dialogue tout en couleurs entre le cirque et les arts plastiques.

Inspiré par les œuvres de Joan Miró, Vassili Kandinsky, Trait(s) explore le cercle pour explorer le cirque

Un dialogue tout en couleurs entre le cirque et les arts plastiques.

Inspiré par les œuvres de Joan Miró, Vassili Kandinsky, Trait(s) explore le cercle pour explorer le cirque. Imbibées de peinture, une circassienne et sa roue Cyr, évoluent sur une feuille blanche où formes et couleurs se déploient, se dessinent et s’écrivent par le mouvement. Accompagnée par un musicien au trombone et soubassophone, la musique vient souligner et accentuer le geste circassien dans des échappées pleines de liberté. Un essai graphique et musical où l’art est la matière. 

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salle des fêtes, 9 Rue du Couvent Cajarc 46160 Lot Occitanie  

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English :

A vibrant dialogue between the circus and the visual arts.

Inspired by the works of Joan Miró and Wassily Kandinsky, *Trait(s)* uses the circle as a starting point to explore the circus

L’événement Spectacle jeune public à Cajarc Trait(s) Cajarc a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Figeac

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