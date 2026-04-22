Informations pratiques

Cajarc

Spectacle jeune public à Cajarc Trait(s)

salle des fêtes, 9 Rue du Couvent Cajarc Lot

Tarif : – – 13 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-17 16:00:00

fin : 2027-03-17

Date(s) :

2027-03-17

Un dialogue tout en couleurs entre le cirque et les arts plastiques.

Inspiré par les œuvres de Joan Miró, Vassili Kandinsky, Trait(s) explore le cercle pour explorer le cirque

Un dialogue tout en couleurs entre le cirque et les arts plastiques.

Inspiré par les œuvres de Joan Miró, Vassili Kandinsky, Trait(s) explore le cercle pour explorer le cirque. Imbibées de peinture, une circassienne et sa roue Cyr, évoluent sur une feuille blanche où formes et couleurs se déploient, se dessinent et s’écrivent par le mouvement. Accompagnée par un musicien au trombone et soubassophone, la musique vient souligner et accentuer le geste circassien dans des échappées pleines de liberté. Un essai graphique et musical où l’art est la matière.

.

salle des fêtes, 9 Rue du Couvent Cajarc 46160 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A vibrant dialogue between the circus and the visual arts.

Inspired by the works of Joan Miró and Wassily Kandinsky, *Trait(s)* uses the circle as a starting point to explore the circus

L’événement Spectacle jeune public à Cajarc Trait(s) Cajarc a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Figeac