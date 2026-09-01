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Spectacle jeune public | Demain Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

vendredi 25 septembre 2026 · Centre Paris Anim’ Mado Robin · Paris

Spectacle jeune public | Demain Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Centre Paris Anim’ Mado Robin
Adresse
84 rue Mstislav Rostropovitch
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Gratuit sur réservation</p>

Vendredi 25 septembre 19h30 |

Procastiner, se resigner, et puis tout bazarder .. ! C’est la promesse de ce spectacle pluridisciplinaire qui mêle théâtre, cirque, clown ou encore danse et qui vient questionner notre rapport à l’ennui.
Dans un monde qui va toujours plus vite, procrastiner devient une façon de lutter .. en ne faisant rien !

Destiné aux enfants et aux adolescents dès 4 ans : Durée – 45 min

Le spectacle est proposé par La Cie Sync Sync Sync

Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/spectacle-demain

Spectacle Demain
Spectacle Demain ; Crédits : Spectacle Demain

Ce spectacle pluridisciplinaire mêle théâtre, cirque, clown, danse !
Le vendredi 25 septembre 2026
de 19h30 à 20h15
gratuit

Gratuit sur réservation

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-25T23:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T20:15:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch  75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin


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