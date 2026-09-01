Spectacle jeune public | Demain Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Informations pratiques

Vendredi 25 septembre 19h30 |

Procastiner, se resigner, et puis tout bazarder .. ! C’est la promesse de ce spectacle pluridisciplinaire qui mêle théâtre, cirque, clown ou encore danse et qui vient questionner notre rapport à l’ennui.

Dans un monde qui va toujours plus vite, procrastiner devient une façon de lutter .. en ne faisant rien !

Destiné aux enfants et aux adolescents dès 4 ans : Durée – 45 min

Le spectacle est proposé par La Cie Sync Sync Sync

Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/spectacle-demain

Spectacle Demain ; Crédits : Spectacle Demain

Ce spectacle pluridisciplinaire mêle théâtre, cirque, clown, danse !

Le vendredi 25 septembre 2026

de 19h30 à 20h15

gratuit

Gratuit sur réservation

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-25T23:15:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T20:15:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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