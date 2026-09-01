Spectacle jeune public | Demain Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
vendredi 25 septembre 2026 · Centre Paris Anim’ Mado Robin · Paris
Informations pratiques
Vendredi 25 septembre 19h30 |
Procastiner, se resigner, et puis tout bazarder .. ! C’est la promesse de ce spectacle pluridisciplinaire qui mêle théâtre, cirque, clown ou encore danse et qui vient questionner notre rapport à l’ennui.
Dans un monde qui va toujours plus vite, procrastiner devient une façon de lutter .. en ne faisant rien !
Destiné aux enfants et aux adolescents dès 4 ans : Durée – 45 min
Le spectacle est proposé par La Cie Sync Sync Sync
Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/spectacle-demain
Ce spectacle pluridisciplinaire mêle théâtre, cirque, clown, danse !
Le vendredi 25 septembre 2026
de 19h30 à 20h15
gratuit
Gratuit sur réservation
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-25T23:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T20:15:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
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