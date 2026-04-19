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Spectacle jeune public immersif « Oh c’est quoi ça ? » Le Dorothy Paris

Spectacle jeune public immersif « Oh c’est quoi ça ? » Le Dorothy Paris

Spectacle jeune public immersif « Oh c’est quoi ça ? » Le Dorothy Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Le Dorothy

Adresse : 85 bis rue de Ménilmontant

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Spectacle jeune public immersif « Oh c’est quoi ça ? » interprété par Daniel Collados Blasco et Raffaella Gardon – Compagnie L’Encylopédie de la parole.

Interprété par Daniel Collados Blasco et Raffaella Gardon – Compagnie L’Encylopédie de la parole.
Le samedi 13 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

Le Dorothy 85 bis rue de Ménilmontant  75020 Paris
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