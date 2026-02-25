Spectacle jeune public quand tombe la nuit Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon
Spectacle jeune public quand tombe la nuit Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon mercredi 4 novembre 2026.
Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Début : 2026-11-04 16:00:00
Venez découvrir Quand tombe la nuit de la Cie Scolopendre.
Pour tout enfant, le moment du coucher peut être à la fois un moment tendre et paisible, mais aussi parfois un moment délicat, source d’inquiétude et d’angoisse.
Come and discover Quand tombe la nuit by Cie Scolopendre.
For any child, bedtime can be a tender, peaceful moment, but it can also be a delicate time, a source of worry and anxiety.
