Spectacle jeune public quand tombe la nuit Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon

Spectacle jeune public quand tombe la nuit

Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2026-11-04 16:00:00

fin : 2026-11-04

2026-11-04

Venez découvrir Quand tombe la nuit de la Cie Scolopendre.

Pour tout enfant, le moment du coucher peut être à la fois un moment tendre et paisible, mais aussi parfois un moment délicat, source d’inquiétude et d’angoisse.

.

Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 21 14

English :

Come and discover Quand tombe la nuit by Cie Scolopendre.

For any child, bedtime can be a tender, peaceful moment, but it can also be a delicate time, a source of worry and anxiety.

