Spectacle Journal de Notes 3, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Spectacle Journal de Notes 3

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 16:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Entre journal et notes, entre émerveillement de l’ordinaire et désillusion d’un monde qui nous échappe, ce sont des lignes quotidiennes recueillies dans l’instant, une sorte de petit journal soyeux et abrasif. Le temps est présent, toujours là à pouvoir le saisir, le faire sien, s’en emparer. Il n’y a jamais de grandes aventures et ce sont bien des histoires de rien, simples comme le sont les histoires qui forcent l’imagination. Que ce soit une séance ordinaire chez le coiffeur de quartier, une traversée des marais sous une pluie implacable, un doudou de chiffon échoué sur la digue, la plaine d’hiver glacée qui se couvre de neige d’où renaissent les images d’un livre d’alphabet qui se lit au passé, ou encore la mer qui toujours malaxe et roule la pensée, et au soleil horizontal le sourire doré du ferry qui au loin s’éloigne. À portée de mains, à portée de regard, à portée de souffle, l’univers peut paraître petit, il est pourtant démesuré et l’on peut se retrouver facilement dans ces petits riens vécus au jour le jour, une sorte de voyage au seuil de notre porte dans un réel où pensées et contemplation se mêlent. Petits îlots de territoire intime, pour y faire halte, respirer autrement, s’y nourrir et s’y désaltérer. E.L.

Éric Louviot & Cristal Bachet • Textes et lecture

Karinn Helbert • Piano

Manuel Decocq • Violon, guitare, duduk .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Spectacle Journal de Notes 3

Somewhere between a diary and notes, between the wonder of the ordinary and the disillusionment of a world that eludes us, these are daily lines collected in the moment, a kind of silky, abrasive little diary. Time is present, always there to be grasped, to be made one?s own, to be seized.

