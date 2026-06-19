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AGENDA · Saint-Vallier

Spectacle Julien Dassin Joe Dassin Story Saint-Vallier

vendredi 11 décembre 2026 · Saint-Vallier

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle Désiré
Ville
26240 Saint-Vallier
Département
Drôme
Tarif
35 35 40 Carré or = 40€ Parterre = 35€ Balcon = 35€

Saint-Vallier

Spectacle Julien Dassin Joe Dassin Story

Salle Désiré Saint-Vallier Drôme

Tarif : 35 – 35 – 40 EUR

Carré or = 40€
Parterre = 35€
Balcon = 35€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

Avec Joe Dassin Story , Julien Dassin invite le public à retrouver toute l’émotion et la tendresse des plus belles chansons de son père, Joe Dassin.
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Salle Désiré Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 28 42 28  argosart@hotmail.com

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English :

With *%AB Joe Dassin Story %BB*, Julien Dassin invites the audience to %E0 rediscover all the emotion and tenderness of his father Joe Dassin’s most beautiful songs.

L’événement Spectacle Julien Dassin Joe Dassin Story Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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