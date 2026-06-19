Informations pratiques

Saint-Vallier

Spectacle Julien Dassin Joe Dassin Story

Salle Désiré Saint-Vallier Drôme

Tarif : 35 – 35 – 40 EUR

Carré or = 40€

Parterre = 35€

Balcon = 35€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Avec Joe Dassin Story , Julien Dassin invite le public à retrouver toute l’émotion et la tendresse des plus belles chansons de son père, Joe Dassin.

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Salle Désiré Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 28 42 28 argosart@hotmail.com

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English :

With *%AB Joe Dassin Story %BB*, Julien Dassin invites the audience to %E0 rediscover all the emotion and tenderness of his father Joe Dassin’s most beautiful songs.

L’événement Spectacle Julien Dassin Joe Dassin Story Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche