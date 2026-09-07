Spectacle « La Bataille des Paravents » avec le Collectif 12, Hôtel de Ville, Mantes-la-Jolie
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Mantes-la-Jolie
Informations pratiques
Spectacle « La Bataille des Paravents » avec le Collectif 12 Samedi 19 septembre, 16h30 Hôtel de Ville Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
La bataille des Paravents est un spectacle du Collectif 12 qui s’empare de la question de la censure dans le monde de la culture à travers l’histoire tumultueuse de la pièce Les Paravents de Jean Genet. Entre théâtre, débat et réflexion citoyenne, cette création interroge la liberté d’expression, les pressions politiques et sociales exercées sur les artistes, ainsi que la place de l’art dans une société démocratique. Un spectacle qui résonne particulièrement avec les enjeux contemporains liés à la création et à sa réception par le public.
Hôtel de Ville 31 rue Gambetta, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 33 22 65 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@collectif12.org »}]
Spectacle « La bataille des Paravents »
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