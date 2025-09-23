Spectacle La Belle Hélène Le Logis de Linières Val-du-Maine

Spectacle La Belle Hélène

La Belle hélène de jacques offenbach

Dates vendredi 27 mars 20h30, samedi 28 mars 20H30, dimanche 29 Mars 15H et jeudi 2 avril 20H30, vendredi 3 avril 20H30, samedi 4 avril 20H30 & dimanche 5 Avril 15H

C’est quoi?

Genre: opéra bouffe

Synopsis: c’est l’histoire d’Hélène, reine de Sparte, mariée à Ménélas, qui tombe amoureuse de Paris, un Prince troyen beau comme une pub de parfum! Entre dieux manipulateurs, maris naïfs et amoureux transis, tout le monde chante, complote et se ridiculise avec élégance jusqu’à ce qu’Hélène décide…de filer à Troie avec son Bellâtre!Une opérette où l’antiquité ressemble à un vaudeville xxl avec plus de mauvaise foie qu’à un repas de famille à Noel!

Tout public, grands et petits Durée 2h15

Avec piano, solistes et choeur

Possibilité de diner avant à la Taverne sur réservation en ligne ou par téléphone

Offert 12 ans. Tarifs de 12.50 euros à 23 euros .

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92

