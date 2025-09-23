Spectacle La Belle Hélène Le Logis de Linières Val-du-Maine
Spectacle La Belle Hélène Le Logis de Linières Val-du-Maine vendredi 27 mars 2026.
Spectacle La Belle Hélène
Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine Mayenne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05
La Belle hélène de jacques offenbach
Dates vendredi 27 mars 20h30, samedi 28 mars 20H30, dimanche 29 Mars 15H et jeudi 2 avril 20H30, vendredi 3 avril 20H30, samedi 4 avril 20H30 & dimanche 5 Avril 15H
C’est quoi?
Genre: opéra bouffe
Synopsis: c’est l’histoire d’Hélène, reine de Sparte, mariée à Ménélas, qui tombe amoureuse de Paris, un Prince troyen beau comme une pub de parfum! Entre dieux manipulateurs, maris naïfs et amoureux transis, tout le monde chante, complote et se ridiculise avec élégance jusqu’à ce qu’Hélène décide…de filer à Troie avec son Bellâtre!Une opérette où l’antiquité ressemble à un vaudeville xxl avec plus de mauvaise foie qu’à un repas de famille à Noel!
Tout public, grands et petits Durée 2h15
Avec piano, solistes et choeur
Possibilité de diner avant à la Taverne sur réservation en ligne ou par téléphone
Offert 12 ans. Tarifs de 12.50 euros à 23 euros .
Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92
