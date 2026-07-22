Spectacle: La Gaille entre rire et réalité Comedy Palace Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle: La Gaille entre rire et réalité

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

(adhérents, étudiants et lycéens,

demandeurs d’emplois, moins de 16 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 20:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Ingénieur devenu humoriste, La Gaille troque son clavier contre un micro pour partager ses questionnements sur sa vie et notre époque. Avec autodérision et sincérité, il dresse un portrait drôle et lucide d’un monde imparfait dont il préfère rire.

.

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An engineer-turned-comedian, La Gaille trades his keyboard for a microphone to share his reflections on his life and our times. With self-deprecating humor and sincerity, he paints a funny and lucid portrait of an imperfect world that he prefers to laugh at.

L’événement Spectacle: La Gaille entre rire et réalité Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme