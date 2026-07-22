Spectacle: La Gaille entre rire et réalité Comedy Palace Valence
samedi 26 septembre 2026 · Comedy Palace · Valence
Informations pratiques
Valence
Spectacle: La Gaille entre rire et réalité
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
(adhérents, étudiants et lycéens,
demandeurs d’emplois, moins de 16 ans)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 20:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Ingénieur devenu humoriste, La Gaille troque son clavier contre un micro pour partager ses questionnements sur sa vie et notre époque. Avec autodérision et sincérité, il dresse un portrait drôle et lucide d’un monde imparfait dont il préfère rire.
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Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr
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English :
An engineer-turned-comedian, La Gaille trades his keyboard for a microphone to share his reflections on his life and our times. With self-deprecating humor and sincerity, he paints a funny and lucid portrait of an imperfect world that he prefers to laugh at.
L’événement Spectacle: La Gaille entre rire et réalité Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme
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