Spectacle La légende du cocotier Parc des Trinitaires Valence
Spectacle La légende du cocotier Parc des Trinitaires Valence samedi 18 avril 2026.
Valence
Spectacle La légende du cocotier
Parc des Trinitaires 80 avenue Maurice Faure Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
3-12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 17:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Miss Ata et Kévin ne voyagent pas en classe affaires… mais en classe imaginaire.
À bord de leur irrésistible avion en carton, ces explorateurs de légende sillonnent le monde pour partager les plus belles histoires.
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Parc des Trinitaires 80 avenue Maurice Faure Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 97 25 35
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English :
Miss Ata and Kévin don’t travel in business class? but in imaginary class.
Aboard their irresistible cardboard airplane, these legendary explorers criss-cross the world to share the most beautiful stories.
L’événement Spectacle La légende du cocotier Valence a été mis à jour le 2026-04-10 par Valence Romans Tourisme
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