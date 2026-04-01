Spectacle La légende du cocotier Parc des Trinitaires Valence

Valence

Spectacle La légende du cocotier

Parc des Trinitaires 80 avenue Maurice Faure Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

3-12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:30:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Miss Ata et Kévin ne voyagent pas en classe affaires… mais en classe imaginaire.

À bord de leur irrésistible avion en carton, ces explorateurs de légende sillonnent le monde pour partager les plus belles histoires.

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Parc des Trinitaires 80 avenue Maurice Faure Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 97 25 35

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English :

Miss Ata and Kévin don’t travel in business class? but in imaginary class.

Aboard their irresistible cardboard airplane, these legendary explorers criss-cross the world to share the most beautiful stories.

L’événement Spectacle La légende du cocotier Valence a été mis à jour le 2026-04-10 par Valence Romans Tourisme