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Spectacle La légende du cocotier Parc des Trinitaires Valence

Spectacle La légende du cocotier Parc des Trinitaires Valence samedi 18 avril 2026.

Lieu : Parc des Trinitaires

Adresse : 80 avenue Maurice Faure

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 5 5 5 3-12 ans

Valence

Spectacle La légende du cocotier

Parc des Trinitaires 80 avenue Maurice Faure Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

3-12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 17:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Miss Ata et Kévin ne voyagent pas en classe affaires… mais en classe imaginaire.
À bord de leur irrésistible avion en carton, ces explorateurs de légende sillonnent le monde pour partager les plus belles histoires.
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Parc des Trinitaires 80 avenue Maurice Faure Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 97 25 35 

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English :

Miss Ata and Kévin don’t travel in business class? but in imaginary class.
Aboard their irresistible cardboard airplane, these legendary explorers criss-cross the world to share the most beautiful stories.

L’événement Spectacle La légende du cocotier Valence a été mis à jour le 2026-04-10 par Valence Romans Tourisme

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