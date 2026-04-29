Spectacle La Traversée Quichotte Azay-le-Rideau
samedi 26 septembre 2026 · Azay-le-Rideau
Informations pratiques
Azay-le-Rideau
Spectacle La Traversée Quichotte
18 Rue Gambetta Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Samedi 26 septembre 2026 20h30
Kiende avec la Compagnie La Tarbasse
Un voyage dansé sous les Halles
Pour ce duo, Mélodie Joinville a choisi de collaborer avec le danseur Gaétan Jamard, son ami et partenaire de scène KIENDE signifie Soyez le/la bienvenu(e) en Mooré, dialecte du Burkina Faso. Le duo Kiendé se veut plein d ‘espoir et d’amour, renouant avec plaisir du contact physique et de la proximité de corps. Pour ce voyage dansé, Mélodie fait appel à David Millet compositeur et musicien en live, artiste aux multiples facettes, alternant les univers variés. les deux danseurs nous font voyager à travers leur danse brute et authentique, le rythme et les univers sonores colorés. 12 .
18 Rue Gambetta Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 29 00 saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr
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English :
February 1, 5pm at the Salle Auguste Rodin in Azay-le-Rideau!
Quixote is an interactive show for all audiences, a free, joyful and wacky adaptation of Cervantes? spirit!
L’événement Spectacle La Traversée Quichotte Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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