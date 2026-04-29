Informations pratiques

Azay-le-Rideau

Spectacle La Traversée Quichotte

18 Rue Gambetta Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Samedi 26 septembre 2026 20h30

Kiende avec la Compagnie La Tarbasse

Un voyage dansé sous les Halles

Pour ce duo, Mélodie Joinville a choisi de collaborer avec le danseur Gaétan Jamard, son ami et partenaire de scène KIENDE signifie Soyez le/la bienvenu(e) en Mooré, dialecte du Burkina Faso. Le duo Kiendé se veut plein d ‘espoir et d’amour, renouant avec plaisir du contact physique et de la proximité de corps. Pour ce voyage dansé, Mélodie fait appel à David Millet compositeur et musicien en live, artiste aux multiples facettes, alternant les univers variés. les deux danseurs nous font voyager à travers leur danse brute et authentique, le rythme et les univers sonores colorés. 12 .

18 Rue Gambetta Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 29 00 saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr

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English :

February 1, 5pm at the Salle Auguste Rodin in Azay-le-Rideau!

Quixote is an interactive show for all audiences, a free, joyful and wacky adaptation of Cervantes? spirit!

L’événement Spectacle La Traversée Quichotte Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme