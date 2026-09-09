Spectacle La vie sur Terre était le résultat d’un jeu télévisé intergalactique qui aurait raté Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle La vie sur Terre était le résultat d’un jeu télévisé intergalactique qui aurait raté

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Des scénaristes ont vingt-quatre heures pour écrire le synopsis d’une série.

Un couple n’en finit pas de ne pas réussir à se séparer.

Une planète sur laquelle l’Etat ça serait Amazon.

Et le Soulèvement vient de la droite…

Des scénaristes ont vingt-quatre heures pour écrire le synopsis d’une série.

Un couple n’en finit pas de ne pas réussir à se séparer.

Une planète sur laquelle l’Etat ça serait Amazon.

Et le Soulèvement vient de la droite…

Et si on disait que la vie sur Terre était le résultat d’un jeu télévisé intergalactique qui aurait raté ? Que ce ratage n’avait produit qu’une existence pénible, régie par les lois d’une bureaucratie défaillante ?

Personne n’y croirait.

en partenariat avec La Phase active du plan, avec le soutien de la DRAC Normandie, du département du Calvados, de l’Echangeur de Bagnolet, du Lieu Commun, du Lynceus Festival. Coproduction • Théâtre de Saint Lô.

Une pièce de Jérémie Fabre avec Sébastien Depommier, Virgile L. Leclerc, Hélène Rencurel, Zoé Schellenberg, Damien Zanoly, Jérémie Fabre • texte, mise en scène et lumières, Enora Davodeau • assistanat à la mise en scène et à la production, Agathe Layère • musique et création sonore, Aranthell • décors .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Spectacle La vie sur Terre était le résultat d’un jeu télévisé intergalactique qui aurait raté

Screenwriters have twenty-four hours to write a synopsis for a series.

A couple just can’t seem to bring themselves to split up.

A planet where the state is effectively Amazon.

And the Uprising is coming from the right…

L’événement Spectacle La vie sur Terre était le résultat d’un jeu télévisé intergalactique qui aurait raté Caen a été mis à jour le 2026-08-06 par Calvados Attractivité