Spectacle L’armoire Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Spectacle L’armoire

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Spectacle Danse cirque

L’Armoire raconte la relation entre trois sœurs.

Ce projet s’inscrit dans la continuité de Mont, confirmant et développant l’univers de la compagnie. Là où Mont explorait le groupe, presque famille, L’Armoire recentre l’attention sur le duo, puis le trio. Une question planait déjà dans Mont ces êtres qui parfois se soutiennent, parfois s’opposent, sont-ils frères et sœurs ? Ici la réponse prend forme.

On suit l’histoire de deux sœurs qui apprennent à trouver leur équilibre dans un espace restreint. Leur relation est mise à l’épreuve quand une troisième arrive. Le spectacle s’écrit à travers un morphing constant les situations se transforment, se métamorphosent, comme si l’entièreté de leur relation était contenue dans ce moment.

Au centre de tout l’Armoire.

Elle est à la fois la maison, la chambre, la cachette des enfances. Mais aussi un passage vers les mondes autres. Objet scénique conçu sur mesure, elle se regarde de près l’imposte sculptée, son intérieur tapissé d’un arbre généalogique étrange… L’Armoire porte déjà en elle toute l’histoire avant même que le spectacle commence.

> Spectacle devant la Villa Suzanne si le temps le permet ; sinon au Petit Théâtre de la Gare.

> Par la compagnie Jafarson.

> Réservation possible auprès du Petit théâtre de la Gare. .

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 88 79 89 petittheatredelagare65@gmail.com

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English :

Dance/Circus Performance:

*L’Armoire* tells the story of the relationship between three sisters.

This project is a continuation of Mont, confirming and expanding the company’s artistic universe. Where Mont explored the group—almost a family—L’Armoire refocuses attention on the duo, then the trio. A question already hung in the air in Mont: are these sisters, who sometimes support each other and sometimes clash, truly siblings? Here, the answer takes shape.

We follow the story of two sisters learning to find their balance in a confined space. Their relationship is put to the test when a third person arrives. The performance unfolds through constant morphing: situations transform and metamorphose, as if the entirety of their relationship were contained within that moment.

At the center of it all: the Wardrobe.

It is at once a home, a bedroom, a childhood hideaway. But also a passageway to other worlds. A custom-designed stage prop, it invites close inspection: the carved transom, its interior lined with a strange family tree? The Wardrobe already carries within it the entire story even before the show begins.

L’événement Spectacle L’armoire Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65