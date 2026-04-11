Spectacle L’arnaqueuse Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle L’arnaqueuse

Samedi 23 mai 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La nouvelle comédie de Thom Trondel, entre Pretty Woman et le Dîner de Cons !

Quand Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love coach séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe comme prévu !

Entre un dîner déjanté dans un grand restaurant, une leçon de drague hilarante, un accident de bilboquet, des allergies multiples ou encore une scène de danse mythique… Trouver l’amour n’est pas si simple, surtout lorsqu’on a affaire à une arnaqueuse !

A la fin du spectacle, les spectateurs le disent cette pièce est tout sauf une arnaque ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Thom Trondel’s new comedy, somewhere between Pretty Woman and Le Dîner de Cons!

L’événement Spectacle L’arnaqueuse Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence