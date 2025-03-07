Spectacle L’Art du Couple Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Spectacle L’Art du Couple Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne mercredi 24 mars 2027.

Marne

Spectacle L’Art du Couple Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-24 20:00:00

fin : 2027-03-24 22:00:00

Date(s) :

2027-03-24

Tout public

S’aimer c’est facile, mais se supporter ?

L’amour est une évidence, mais pour réaliser l’idylle dont on a rêvé, on a intérêt à s’accrocher.

Une femme doit-elle faire exploser le transformateur électrique de son quartier pour vivre un dîner aux chandelles ? Pourquoi offrir à sa compagne un livre intitulé pratiquer le silence est légèrement risqué ?

Eve et Alex, ensemble à la ville comme à la scène, s’amusent avec les zones de turbulence du couple. Authenticité du vécu, drôlerie des situations quotidiennes, chacun peut se reconnaître (ou reconnaître l’autre, tout dépend de son degré de mauvaise foi !).

Une comédie pétillante et sexy qui booste votre libido. .

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 52 63 36 50

English : Spectacle L’Art du Couple

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle L’Art du Couple Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-03-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne