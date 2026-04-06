Spectacle Laurent Gerra se met à table Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar
Spectacle Laurent Gerra se met à table Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar samedi 25 avril 2026.
Montélimar
Spectacle Laurent Gerra se met à table
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : 49 – 49 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 22:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Laurent Gerra est un maître de l’imitation et de l’humour mordant, sur scène il enchaîne sketches, caricatures et performances vocales pour un spectacle vif, drôle et irrésistible !
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Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 67 00 84 strateges.organisation@wanadoo.fr
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English :
Laurent Gerra is a master of imitation and biting humor. On stage, he combines sketches, caricatures and vocal performances for a lively, funny and irresistible show!
L’événement Spectacle Laurent Gerra se met à table Montélimar a été mis à jour le 2026-02-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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