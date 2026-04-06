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Spectacle Laurent Gerra se met à table Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

Spectacle Laurent Gerra se met à table Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar samedi 25 avril 2026.

Lieu : Palais des Congrès Charles Aznavour

Adresse : Avenue du 14 juillet 1789

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : 2026-04-25T20:00:00

Fin : 2026-04-25T22:30:00

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 49 49 59

Montélimar

Spectacle Laurent Gerra se met à table

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 49 – 49 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Laurent Gerra est un maître de l’imitation et de l’humour mordant, sur scène il enchaîne sketches, caricatures et performances vocales pour un spectacle vif, drôle et irrésistible !
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Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 67 00 84  strateges.organisation@wanadoo.fr

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English :

Laurent Gerra is a master of imitation and biting humor. On stage, he combines sketches, caricatures and vocal performances for a lively, funny and irresistible show!

L’événement Spectacle Laurent Gerra se met à table Montélimar a été mis à jour le 2026-02-27 par Montélimar Tourisme Agglomération

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