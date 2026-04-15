Spectacle L’aviateur Shintaï Jonglo Théâtre Guillestre
Spectacle L’aviateur Shintaï Jonglo Théâtre Guillestre mercredi 19 août 2026.
Guillestre
Spectacle L’aviateur Shintaï Jonglo Théâtre
Place Salva Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:30:00
fin : 2026-08-19 17:10:00
Date(s) :
2026-08-19
L’Aviateur est un spectacle de rue burlesque et poétique inspiré de l’univers des pionniers de l’aviation. Dans une ambiance rétro et légèrement steampunk, un étrange savant-aviateur débarque pour annoncer un événement la tentative d’un envol improbable
.
Place Salva Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English :
L’Aviateur is a burlesque and poetic street show inspired by the world of aviation pioneers. In a retro and slightly steampunk atmosphere, a strange scientist-aviator arrives to announce an event: the attempt of an improbable flight.
L’événement Spectacle L’aviateur Shintaï Jonglo Théâtre Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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