Guillestre

Spectacle L’aviateur Shintaï Jonglo Théâtre

Place Salva Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:30:00

fin : 2026-08-19 17:10:00

Date(s) :

2026-08-19

L’Aviateur est un spectacle de rue burlesque et poétique inspiré de l’univers des pionniers de l’aviation. Dans une ambiance rétro et légèrement steampunk, un étrange savant-aviateur débarque pour annoncer un événement la tentative d’un envol improbable

.

Place Salva Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Aviateur is a burlesque and poetic street show inspired by the world of aviation pioneers. In a retro and slightly steampunk atmosphere, a strange scientist-aviator arrives to announce an event: the attempt of an improbable flight.

L’événement Spectacle L’aviateur Shintaï Jonglo Théâtre Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras