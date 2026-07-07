Spectacle Le Coach Comédie d’Aix Aix-en-Provence
mercredi 23 septembre 2026 · Comédie d'Aix · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Spectacle Le Coach
Mercredi 23 septembre 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:30:00
fin : 2026-09-23 22:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Quand on ne sait pas gérer sa vie professionnelle, familiale et amoureuse, est-ce la solution d’engager un coach de vie ?
4 personnages survoltés ! Patrick Marmignon souffre d’une maladie rare il est trop gentil. Tout le monde profite de lui sa mère abuse de son temps, sa soeur de son argent et son patron de sa bonne volonté. Il partage son bureau avec Vanessa, une jolie jeune femme dont il est éperdument amoureux. Malheureusement, celle-ci ne voit en lui qu’un confident à qui elle raconte ses histoires amoureuses. Un jour où il est particulièrement déprimé, Patrick lit une annonce vantant les mérites d’Assuérus Chêne, un coach personnel réputé. Patrick prend son courage et son chéquier à deux mains et décide de l’engager. À partir de cet instant, plus rien ne sera comme avant dans la vie de Marmignon… Et les vrais ennuis commencent ! Plus de 500 représentations. Adapté au cinéma avec Richard Berry et Jean Paul Rouve. .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
When you don’t know how to balance your professional, family, and romantic life, is hiring a life coach the solution?
L’événement Spectacle Le Coach Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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