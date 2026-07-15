Spectacle Le Conseil des méchants Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle Le Conseil des méchants

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-04-06 20:00:00

fin : 2027-04-08

Date(s) :

2027-04-06

Pour fêter ses 80 ans, une multinationale du luxe organise une somptueuse soirée de gala, destinée à tous les ultra-riches de l’hémisphère nord. L’entreprise a donné carte blanche à un célèbre artiste pour imaginer une soirée sur le thème de la jungle.

Pour fêter ses 80 ans, une multinationale du luxe organise une somptueuse soirée de gala, destinée à tous les ultra-riches de l’hémisphère nord. L’entreprise a donné carte blanche à un célèbre artiste pour imaginer une soirée sur le thème de la jungle pour reconnecter, selon lui, les invités à la nature. Alors que les préparatifs ne sont pas encore terminés, le PDG annonce à son cercle de privilégiés présents que sa nièce lui succédera, au détriment de sa fidèle et loyale bras droit?:?Eva Pritsky. Celle-ci tente alors de reprendre le pouvoir en orchestrant la mort de son chef, mais de désastre en désastre, ses rêves de gloire tournent au cauchemar, et le décor, qui semblait artificiel, se retourne peu à peu contre les protagonistes… Alyssa Tzavaras passe par la satire pour pointer du doigt nos comportements les plus absurdes et convoque le dérèglement climatique pour briser la bulle dans laquelle se complait ce milieu déconnecté des réalités. Très librement inspirée du Macbeth de Shakespeare, cette fable baroque explore la monstruosité du pouvoir.

Spectacle créé dans le cadre de OUEST, Pôle international de Production et de Diffusion Normand.

Conception et mise en scène Alyssa Tzavaras, avec Marie Bos, Lucie Guien, Thierry Hellin, Adrien Laurent, Anthony Ruotte

Durée estimée 1h45. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle Le Conseil des méchants

To celebrate its 80th anniversary, a multinational luxury goods company is organising a lavish gala evening for all the ultra-rich in the northern hemisphere. The company has given a renowned artist free rein to design an evening with a jungle theme.

L’événement Spectacle Le Conseil des méchants Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité