[Spectacle] Le jardin du cloître : une renaissance, Jardin du cloître Marmande, Marmande

Informations pratiques

[Spectacle] Le jardin du cloître : une renaissance Samedi 19 septembre, 16h30 Jardin du cloître Marmande Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Découvrez l’histoire du jardin à travers une sélection de textes de Colette, Victor Hugo, Maupassant et d’autres auteurs.

Une création du Théâtre de l’Atelier.

Jardin du cloître Marmande Allée de l’Église, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Cloître Renaissance adossé à la façade sud de l’église Notre-Dame. Son jardin est lauréat 2026 du premier prix des jardins patrimoniaux d’Aquitaine.

Histoire du jardin et lectures de textes autour du jardin : Colette, Victor Hugo, Maupassant… Création du Théâtre de l’Atelier

© Mairie de Marmande