Informations pratiques

Aix-en-Provence

Spectacle Le jour du Mister

Du vendredi 25 au samedi 26 septembre 2026 à partir de 21h.

Dimanche 27 septembre 2026 à partir de 17h30. Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 17:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-27

Rose Marchand est une jeune femme carriériste à qui tout sourit, dans les affaires comme en amour. Chaque année, le Mistress Day est pour elle Le jour du Mister qu’elle passe avec son amant. Mais cette fois-ci, rien ne va se passer comme prévu…

Cette pièce de théâtre de Bruno Leydet a été joué au Teatru Manoel, grâce à l’Ambassade de France à Malte. Camille Muche Prieux interprète avec brio cette comédie, seule en scène, entre Vaudeville et performance d’actrice. .

Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Rose Marchand is a young, career-driven woman who has it all—both in business and in love. Every year, “Mistress Day” is, for her, “Mister Day,” which she spends with her lover. But this time, nothing is going to go as planned…

L’événement Spectacle Le jour du Mister Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence