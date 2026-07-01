Spectacle le syndrome du bourdon, Théâtre de verdure Germinal, Carvin
samedi 1 août 2026 · Théâtre de verdure Germinal · Carvin
Informations pratiques
Spectacle le syndrome du bourdon Samedi 1 août, 16h00 Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais
gratuit, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T16:00:00+02:00 – 2026-08-01T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-01T16:00:00+02:00 – 2026-08-01T16:30:00+02:00
« Le bourdon ne sait pas voler… » Et pourtant, il vole.
Inspiré de cette célèbre idée reçue, Le Syndrome du Bourdon est un spectacle mêlant danse et main-à-main qui interroge avec finesse les freins, les doutes et les croyances qui nous empêchent parfois d’avancer. À travers une relation de confiance et de soutien mutuel, Charlotte et Valentin explorent les mécanismes du dépassement de soi et la force du lien à l’autre.
Entre équilibre, portés acrobatiques et poésie du mouvement, les artistes nous entraînent dans une quête sensible et universelle : oser dépasser ses limites pour aller plus loin, plus haut… jusqu’à l’envol.
Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Le Syndrome du Bourdon mêle danse et main-à-main dans une quête poétique autour de la confiance, du dépassement de soi et de l’envie de prendre son envol.
le syndromedubourdoncompagniebalance-toi
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