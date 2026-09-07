Spectacle : lecture « L’Effet Matilda », Le Cadran, Palais des congrès, Évreux
samedi 19 septembre 2026 · Le Cadran, Palais des congrès · Évreux
Informations pratiques
Spectacle : lecture « L’Effet Matilda » Samedi 19 septembre, 16h00 Le Cadran, Palais des congrès Eure
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026
Pourquoi tant de femmes scientifiques, artistes et intellectuelles ont-elles été effacées de l’histoire ? Hélène Francisci retrace avec érudition et humour les parcours de ces pionnières éclipsées, d’Hypatie d’Alexandrie aux ingénieures noires de la NASA, en passant par Mileva Marić ou Fanny Mendelssohn. Une conférence de rattrapage historique et féministe qui redonne la parole à celles que l’histoire a oubliées.
-Hélène Francisci-
Le Cadran, Palais des congrès 1 bis boulevard de Normandie, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie +33232296332 https://www.lecadran-congres.com [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 29 63 32 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] Stationnement à proximité : Pré du Bel Ébat, avenue Aristide Briand. Accès PMR : À partir de la rue du Pré Margot, parking accolé au bâtiment.
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026
©Sophie Lulague
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