Spectacle : lecture performée « Elvire 27 », Théâtre Legendre, Évreux

Informations pratiques

Spectacle : lecture performée « Elvire 27 » Samedi 19 septembre, 18h30 Théâtre Legendre Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

À partir d’Elvire, personnage de Dom Juan, Nadège Cathelineau imagine une héroïne du XXIe siècle qui refuse la résilience, le pardon et le sacrifice comme seules issues. Mêlant théâtre, rap, stand-up, musique et travail du costume, cette lecture performée se réapproprie une figure du répertoire pour lui rendre sa colère, son intelligence et sa puissance. Une étape de création engagée et résolument contemporaine.

Proposé par Le Tangram.

-Nadège Cathelineau – Groupe Chiendent-

Théâtre Legendre 1 square Georges Brassens, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 02 32 29 63 00 http://www.letangram.com [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 29 63 32 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] Le théâtre Legendre a été construit entre 1900 et 1903 dans un style Beaux-Arts avec une capacité de 400 places. Le théâtre échappe au bombardement de 1940 et 1944. Après-guerre, il fait l’objet de plusieurs rénovations. Il est inscrit au titre des Monuments historiques le 22 novembre 2002. Après avoir fêté ses 100 ans, le théâtre fait l’objet d’une restauration complète et d’une extension afin de mieux accueillir les spectateurs, mais aussi les artistes. Scène nationale d’Évreux.

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Sophie Lulague