Spectacle L’Enfer c’est Belle-Mère salle Raugraff Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle L’Enfer c’est Belle-Mère

salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

16.99

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-09 19:00:00

fin : 2027-01-09 20:15:00

Date(s) :

2027-01-09

Monique est une belle mère comme on aime les détester.

Après un passage à l’hôpital, les médecins lui déconseillent d’habiter seule. Alors un dilemme s’impose à elle retourner vivre chez son beau-fils qu’elle déteste ou bien prendre une chambre dans un Ehpad qui la ruinera.

Cette comédie rend hommage aux belles mères acariâtres mais drôles, mégères mais attachantes !

Durée 1h10

Pour tout publique à partir de 12 ans

Artiste Nicole SiasAdultes

16.99 .

salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 29 60 54

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English :

Monique is the kind of mother we love to hate.

After a stay in the hospital, the doctors advise her against living alone. So she faces a dilemma: move back in with her stepson, whom she hates, or get a room in a nursing home that will bankrupt her.

This comedy pays tribute to those wonderful mothers who are cantankerous yet funny—annoying but endearing!

Runtime: 1 hour 10 minutes

Suitable for all audiences ages 12 and up

Performer: Nicole Sias

L’événement Spectacle L’Enfer c’est Belle-Mère Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY