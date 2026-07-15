Spectacle L’Enfer c’est Belle-Mère salle Raugraff Nancy
samedi 9 janvier 2027 · salle Raugraff · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle L’Enfer c’est Belle-Mère
salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
16.99
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-01-09 19:00:00
fin : 2027-01-09 20:15:00
Date(s) :
2027-01-09
Monique est une belle mère comme on aime les détester.
Après un passage à l’hôpital, les médecins lui déconseillent d’habiter seule. Alors un dilemme s’impose à elle retourner vivre chez son beau-fils qu’elle déteste ou bien prendre une chambre dans un Ehpad qui la ruinera.
Cette comédie rend hommage aux belles mères acariâtres mais drôles, mégères mais attachantes !
Durée 1h10
Pour tout publique à partir de 12 ans
Artiste Nicole SiasAdultes
16.99 .
salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 29 60 54
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English :
Monique is the kind of mother we love to hate.
After a stay in the hospital, the doctors advise her against living alone. So she faces a dilemma: move back in with her stepson, whom she hates, or get a room in a nursing home that will bankrupt her.
This comedy pays tribute to those wonderful mothers who are cantankerous yet funny—annoying but endearing!
Runtime: 1 hour 10 minutes
Suitable for all audiences ages 12 and up
Performer: Nicole Sias
L’événement Spectacle L’Enfer c’est Belle-Mère Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY
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