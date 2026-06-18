Spectacle Les Ardéchois Vive la vie Saint-Vallier
Spectacle Les Ardéchois Vive la vie Saint-Vallier vendredi 20 novembre 2026.
Saint-Vallier
Spectacle Les Ardéchois Vive la vie
Salle Désiré Saint-Vallier Drôme
Tarif : 25 – 25 – 28 EUR
Carré or = 28€
Parterre = 25€
Balcon = 25€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Avec leur nouveau spectacle Vive la Vie ! , le groupe Les Ardéchois revient sur scène pour célébrer la musique, le partage et l’énergie du collectif.
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Salle Désiré Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 28 42 28 argosart@hotmail.com
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English :
With their new show %AB Vive la Vie! %BB, the group Les Ard%E9chois returns to the stage to celebrate music, togetherness, and the collective’s energy.
L’événement Spectacle Les Ardéchois Vive la vie Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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