Spectacle Les Artistes qu’on mérite Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle Les Artistes qu’on mérite

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-02-09 20:00:00

fin : 2027-02-11

Date(s) :

2027-02-09

Ils ne se seraient jamais rencontrés sans ce purgatoire de fiction sorti de l’imagination de Daphné Biiga Nwanak et Baudouin Woehl. Leur unique point commun avoir été artiste de leur vivant.

Ils ne se seraient jamais rencontrés sans ce purgatoire de fiction sorti de l’imagination de Daphné Biiga Nwanak et Baudouin Woehl. Leur unique point commun avoir été artiste de leur vivant. Mais ils sont morts et apprennent à cohabiter dans cet espace qui ne choisit pas entre la salle d’attente et l’atelier où créer. En inventant ce sas hors du temps, le binôme féru de musique, d’art plastique et de cinéma, conçoit un laboratoire expérimental où se côtoient une sculptrice de la Renaissance, un artiste fauché dans la fleur de l’âge, un modèle et un musicien du XVIIème siècle. À partir des Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes , ouvrage somme de Giorgio Vasari publié en 1550 et de l’expérience réelle des interprètes, ce spectacle aux prises avec l’Histoire de l’Art, ancré dans le présent, interroge en profondeur l’acte artistique et son contexte.

Conception, mise en scène, texte et musique Daphné Biiga Nwanak et Baudouin Woehl, Avec Daphné Biiga Nwanak, Aymen Bouchou, Jonathan Capdevielle, Émile-Samory Fofana, Camille Grillères, Baudouin Woehl.

Durée 1h30. Pensez à réserver ! .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle Les Artistes qu’on mérite

They would never have met were it not for this fictional purgatory born of the imagination of Daphné Biiga Nwanak and Baudouin Woehl. The only thing they have in common is that they were both artists during their lifetimes.

L’événement Spectacle Les Artistes qu’on mérite Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité