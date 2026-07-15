Spectacle Les aventures du Capitaine Frimousse Théâtre La Foucotte Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle Les aventures du Capitaine Frimousse

Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30 16:30:00

fin : 2026-10-30 17:20:00

Date(s) :

2026-10-30

Petits et grands, embarquez vite pour l’aventure drôle et trépidante du Capitaine Frimousse !

Jeune marin embarqué en mission dans le Pacifique, le Capitaine Frimousse va se retrouver, suite à une immense tempête, échoué sur île déserte.

Enfin, pas si déserte que ça…

Accompagné par des animaux sauvages, aussi amicaux qu’espiègles, des esprits gardiens des forêts sacrées, farceurs et étonnants, des créatures fantastiques et bien d’autres personnages surprenants, le Capitaine Frimousse essaiera de trouver un moyen de rentrer chez lui et de lever la malédiction pesant sur l’île.

Une épopée trépidante remplie de farce, de gaieté et de fantaisie pour toute la famille !

Billetterie en ligne.Enfants

11 .

Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 19 98 07 10 clb.prod.spectacle@gmail.com

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English :

Young and old alike, hop aboard for Captain Frimousse’s funny and thrilling adventure!

A young sailor on a mission in the Pacific, Captain Frimousse finds himself, after a massive storm, shipwrecked on a deserted island.

Well, not quite as deserted as that….

Accompanied by wild animals—as friendly as they are mischievous—guardian spirits of the sacred forests—playful and astonishing—fantastic creatures, and many other surprising characters, Captain Frimousse will try to find a way to return home and lift the curse weighing on the island.

A lively epic filled with pranks, joy, and fantasy for the whole family!

Online ticket sales.

L’événement Spectacle Les aventures du Capitaine Frimousse Nancy a été mis à jour le 2026-07-15 par DESTINATION NANCY