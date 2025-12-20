Spectacle Les Comédies Musicales fêtent la Musique avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Spectacle Les Comédies Musicales fêtent la Musique

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18 22:00:00

2026-06-18

Le spectacle Les Comédies Musicales fêtent la Musique est une tournée estivale qui propose un concert live, réunissant les plus grands tubes des comédies musicales françaises et internationales.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

English :

Les Comédies Musicales fêtent la Musique is a summer tour featuring a live concert of the greatest hits from French and international musicals.

