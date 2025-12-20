Spectacle Les Comédies Musicales fêtent la Musique avenue du 14 juillet 1789 Montélimar
Spectacle Les Comédies Musicales fêtent la Musique avenue du 14 juillet 1789 Montélimar jeudi 18 juin 2026.
Spectacle Les Comédies Musicales fêtent la Musique
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme
Tarif : 39 – 39 – 59 EUR
Début : 2026-06-18 20:30:00
fin : 2026-06-18 22:00:00
2026-06-18
Le spectacle Les Comédies Musicales fêtent la Musique est une tournée estivale qui propose un concert live, réunissant les plus grands tubes des comédies musicales françaises et internationales.
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr
Les Comédies Musicales fêtent la Musique is a summer tour featuring a live concert of the greatest hits from French and international musicals.
