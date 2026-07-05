Spectacle Les Contes de Perrault place Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle Les Contes de Perrault

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

68

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-02-13 15:00:00

fin : 2027-02-14 17:20:00

Date(s) :

2027-02-13 2027-02-14

Orchestre et Chœur des Frivolités Parisiennes

Direction musicale Dylan Corlay

Mise en scène Valérie Lesort

Quand Perrault s’emballe…

Dans cette féerie lyrique, les héros de Perrault cessent de vivre chacun dans leur conte pour se croiser, se perdre et se retrouver au fil d’une même aventure. Cendrillon, le Petit Poucet, Peau d’Âne, le Chat botté ou la Belle au bois dormant se répondent dans un récit en mouvement, traversé par la magie, le burlesque et l’art des métamorphoses.

La partition de Félix Fourdrain, souple, colorée et très théâtrale, avance avec un vrai sens du plateau, jonglant avec les dialogues et les numéros musicaux tandis que Valérie Lesort en révèle toute la fantaisie à travers un univers de livre animé fait de silhouettes, de masques, de marionnettes et d’images délicatement découpées.

Sous la direction de Dylan Corlay, l’Orchestre et le Chœur des Frivolités Parisiennes redonnent vie à cette rareté du début du XXe siècle. Entre humour, vitesse de cartoon, poésie visuelle et petit frisson, ce théâtre lyrique pour petits et grands fait surgir un monde en perpétuel mouvement, où l’enfance n’est jamais mièvre et où le merveilleux garde, sous ses couleurs, une part d’ombre. Un grand rendez-vous familial et jubilatoire à partager dès 8 ans.Tout public

68 .

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

Orchestra and Chorus of the Frivolités Parisiennes

Musical Director: Dylan Corlay

Director: Valérie Lesort

When Perrault Gets Carried Away?

In this lyrical fairy tale, Perrault’s heroes step out of their individual stories to cross paths, lose one another, and reunite as they embark on a shared adventure. Cinderella, Tom Thumb, Cinderella, Puss in Boots, and Sleeping Beauty interact in a dynamic narrative infused with magic, burlesque, and the art of metamorphosis.

Félix Fourdrain’s score—flexible, colorful, and highly theatrical—unfolds with a true sense of the stage, juggling dialogue and musical numbers, while Valérie Lesort bringsall the fantasy to life through a world of an animated book made up of silhouettes, masks, puppets, and delicately cut-out images.

Under the direction of Dylan Corlay, the Orchestra and Chorus of the Frivolités Parisiennes breathe new life into this early 20th-century rarity. Combining humor, cartoon-like energy, visual poetry, and a touch of thrills, this lyrical theater production for young and old alike brings to life a world in perpetual motion, where childhood is never saccharine and where the magical, beneath its vibrant colors, retains a touch of shadow. A wonderful, joyful family event to share with children ages 8 and up.

L’événement Spectacle Les Contes de Perrault Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY