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AGENDA · Montélimar

Spectacle Les copines d’abord Le Toit Rouge Montélimar

vendredi 13 novembre 2026 · Le Toit Rouge · Montélimar

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Toit Rouge
Adresse
Boulevard Albert Lebrain
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
27 27 27

Montélimar

Spectacle Les copines d’abord

Le Toit Rouge Boulevard Albert Lebrain Montélimar Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Emma et Jo sont colocataires à Paris depuis 3 ans.
Elles ont tout partagé la facture enedis, les plaintes des voisins, les crises de nerfs et les fous rires à 2h du mat’.
Mais ce soir, Emma lâche la bombe elle part vivre avec son mec à la campagne.
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Le Toit Rouge Boulevard Albert Lebrain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94  contact@letoitrouge.org

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English :

Emma and Jo have been roommates in Paris for three years.
They’ve shared everything: the Enedis bill, complaints from neighbors, nervous breakdowns, and fits of laughter at 2 a.m.
But tonight, Emma drops a bombshell: she’s moving in with her boyfriend in the countryside.

L’événement Spectacle Les copines d’abord Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération

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