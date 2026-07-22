Spectacle Les copines d’abord Le Toit Rouge Montélimar
vendredi 13 novembre 2026 · Le Toit Rouge · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Spectacle Les copines d’abord
Le Toit Rouge Boulevard Albert Lebrain Montélimar Drôme
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Emma et Jo sont colocataires à Paris depuis 3 ans.
Elles ont tout partagé la facture enedis, les plaintes des voisins, les crises de nerfs et les fous rires à 2h du mat’.
Mais ce soir, Emma lâche la bombe elle part vivre avec son mec à la campagne.
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Le Toit Rouge Boulevard Albert Lebrain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94 contact@letoitrouge.org
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English :
Emma and Jo have been roommates in Paris for three years.
They’ve shared everything: the Enedis bill, complaints from neighbors, nervous breakdowns, and fits of laughter at 2 a.m.
But tonight, Emma drops a bombshell: she’s moving in with her boyfriend in the countryside.
L’événement Spectacle Les copines d’abord Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération
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