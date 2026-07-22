Spectacle Les copines d’abord Le Toit Rouge Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Spectacle Les copines d’abord

Le Toit Rouge Boulevard Albert Lebrain Montélimar Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Emma et Jo sont colocataires à Paris depuis 3 ans.

Elles ont tout partagé la facture enedis, les plaintes des voisins, les crises de nerfs et les fous rires à 2h du mat’.

Mais ce soir, Emma lâche la bombe elle part vivre avec son mec à la campagne.

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Le Toit Rouge Boulevard Albert Lebrain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94 contact@letoitrouge.org

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English :

Emma and Jo have been roommates in Paris for three years.

They’ve shared everything: the Enedis bill, complaints from neighbors, nervous breakdowns, and fits of laughter at 2 a.m.

But tonight, Emma drops a bombshell: she’s moving in with her boyfriend in the countryside.

L’événement Spectacle Les copines d’abord Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération