Spectacle Les couillons à Paris La Barroise Bar-le-Duc samedi 21 mars 2026.

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Samedi 2026-03-21 20:00:00

Une comédie rocambolesque, à la bonne franquette !

Après le succès de la comédie « Le Bal des Couillons », voici le retour des aventures hors du commun et rocambolesques du paysan Marcel Troupeau et de l’avocat parisien Paul Henri Semance « Les Couillons à Paris » !

Un avocat, une gouvernante, un Picasso, une garçonnière devant les jardins du Luxembourg, un paysan qui débarque en tracteur en plein Paris, avec une vache en laisse et un fantôme dans un sac…

Bref, des situations rocambolesques, des coups de théâtre incessant, des couillonnades, de l’amour, de l’amitié… Une comédie dépaysante, énergique et rythmée !Tout public

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 25 92 62 59 billetterie@coeurdescene.fr

English :

A rocambolical comedy, à la bonne franquette!

Following on from the success of the comedy « Le Bal des Couillons », here’s the return of the unusual and whimsical adventures of farmer Marcel Troupeau and Parisian lawyer Paul Henri Semance: « Les Couillons à Paris »!

A lawyer, a governess, a Picasso, a bachelor pad in front of the Luxembourg Gardens, a peasant who arrives in the middle of Paris by tractor, with a cow on a leash and a ghost in a bag…

In short, it’s all about incredible situations, non-stop drama, antics, love and friendship… An energetic, fast-paced comedy with a change of scenery!

German :

Eine rokamboleske Komödie, in der es an nichts fehlt!

Nach dem Erfolg der Komödie « Le Bal des Couillons » kehren nun die ungewöhnlichen und unglaublichen Abenteuer des Bauern Marcel Troupeau und des Pariser Anwalts Paul Henri Semance zurück: « Les Couillons à Paris » (Die Couillons in Paris)!

Ein Anwalt, eine Haushälterin, ein Picasso, eine Junggesellenwohnung vor den Gärten von Luxemburg, ein Bauer, der mit einem Traktor mitten in Paris auftaucht, mit einer Kuh an der Leine und einem Geist in einer Tasche…

Kurzum, unglaubliche Situationen, unaufhörliche Theaterstücke, Dummheiten, Liebe, Freundschaft… Eine entfremdende, energiegeladene und rhythmische Komödie!

Italiano :

Una commedia esilarante con un colpo di scena!

Dopo il successo della commedia « Le Bal des Couillons », ecco il ritorno delle straordinarie ed esilaranti avventure del contadino Marcel Troupeau e dell’avvocato parigino Paul Henri Semance: « Les Couillons à Paris »!

Un avvocato, una governante, un Picasso, un appartamento da scapolo davanti ai Giardini del Lussemburgo, un contadino che arriva in piena Parigi su un trattore, con una mucca al guinzaglio e un fantasma in un sacco…

Insomma, una serie di situazioni incredibili, drammi senza sosta, buffonate, amore e amicizia… Una commedia energica, dal ritmo incalzante e con un cambio di scenario!

Espanol :

Una comedia desternillante con un giro de tuerca

Tras el éxito de la comedia « Le Bal des Couillons », vuelven las extraordinarias e hilarantes aventuras del granjero Marcel Troupeau y del abogado parisino Paul Henri Semance: « Les Couillons à Paris »

Un abogado, un ama de llaves, un Picasso, un piso de soltero frente a los Jardines de Luxemburgo, un campesino que llega al centro de París en tractor, con una vaca con correa y un fantasma en una bolsa…

En resumen, una historia de situaciones increíbles, drama sin fin, payasadas, amor y amistad… Una comedia enérgica y trepidante que cambia de aires

