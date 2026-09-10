Spectacle Les Debhordeurs (ou la naissance d’un chœur de clown) Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle Les Debhordeurs (ou la naissance d’un chœur de clown)

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-06-04 19:00:00

fin : 2027-06-04 20:30:00

Date(s) :

2027-06-04

Les Débhordeurs ou la naissance d’un chœur de clowns Devenez témoins d’un processus de recherche clownesque hors-norme en suivant LA DÉBHORDE de la cie BROUNu00cfAK. Tout public

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Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Les D%E9bhordeurs or The Birth of a Clown Troupe%A0Witness an extraordinary clowning exploration by following LA D%C9BHORDE by the BROUNu00cfAK company.%A0

L’événement Spectacle Les Debhordeurs (ou la naissance d’un chœur de clown) Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY