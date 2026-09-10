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Spectacle Les Debhordeurs (ou la naissance d’un chœur de clown) Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

vendredi 4 juin 2027 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 4 juin 2027
Fin
vendredi 4 juin 2027
Heure de début
19:00:00
Lieu
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine
Adresse
10 rue Baron Louis
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Spectacle Les Debhordeurs (ou la naissance d’un chœur de clown)

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-06-04 19:00:00
fin : 2027-06-04 20:30:00

Date(s) :
2027-06-04

Les Débhordeurs ou la naissance d’un chœur de clowns Devenez témoins d’un processus de recherche clownesque hors-norme en suivant LA DÉBHORDE de la cie BROUNu00cfAK. Tout public
0  .

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Les D%E9bhordeurs or The Birth of a Clown Troupe%A0Witness an extraordinary clowning exploration by following LA D%C9BHORDE by the BROUNu00cfAK company.%A0

L’événement Spectacle Les Debhordeurs (ou la naissance d’un chœur de clown) Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY

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