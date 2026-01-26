Spectacle Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Spectacle Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Si vous êtes en couple… Vous allez le rester ! Si vous êtes célibataire… Profitez-en, ça ne va pas durer !

.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

If you’re a couple? You’ll stay that way! If you’re single? Enjoy it, it won’t last!

L’événement Spectacle Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort Montélimar a été mis à jour le 2026-01-26 par Montélimar Tourisme Agglomération