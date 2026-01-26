Spectacle Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort avenue du 14 juillet 1789 Montélimar
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14 22:00:00
2026-11-14
Si vous êtes en couple… Vous allez le rester ! Si vous êtes célibataire… Profitez-en, ça ne va pas durer !
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr
English :
If you’re a couple? You’ll stay that way! If you’re single? Enjoy it, it won’t last!
