Guillestre

Spectacle Les frangines Duguidon Association La Baraque à Plume

Cours de l’école primaire Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 10:45:00

Date(s) :

2026-08-20

Et si les héros de contes avaient eu un vélo ? C’est la question que se posent Ernestine et Gigote, deux frangines fantasques héritières d’une lignée haute en couleur. À travers leurs expéditions à roulettes, elles revisitent les grands classiques.

.

Cours de l’école primaire Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if fairytale heroes had had bicycles? That’s the question being asked by Ernestine and Gigote, two whimsical siblings from a colorful lineage. Through their expeditions on wheels, they revisit the great classics.

L’événement Spectacle Les frangines Duguidon Association La Baraque à Plume Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras