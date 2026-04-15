Spectacle Les frangines Duguidon Association La Baraque à Plume Guillestre
Spectacle Les frangines Duguidon Association La Baraque à Plume Guillestre jeudi 20 août 2026.
Guillestre
Spectacle Les frangines Duguidon Association La Baraque à Plume
Cours de l’école primaire Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 10:45:00
Date(s) :
2026-08-20
Et si les héros de contes avaient eu un vélo ? C’est la question que se posent Ernestine et Gigote, deux frangines fantasques héritières d’une lignée haute en couleur. À travers leurs expéditions à roulettes, elles revisitent les grands classiques.
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Cours de l’école primaire Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English :
What if fairytale heroes had had bicycles? That’s the question being asked by Ernestine and Gigote, two whimsical siblings from a colorful lineage. Through their expeditions on wheels, they revisit the great classics.
L’événement Spectacle Les frangines Duguidon Association La Baraque à Plume Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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