Spectacle Les gens heureux ne tombent pas amoureux Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Les gens heureux ne tombent pas amoureux

Du jeudi 4 au samedi 6 juin 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Un grand cri d’amour poussé par trois personnages pris dans un triangle amoureux.

À l’hôpital, Théo se réveille du coma et décide de changer de vie et de ne plus vivre dans l’ombre de sa femme Solange star du JT. Elsa, une jeune infirmière, décide de l’aider à réaliser son rêve de gosse. Devenir écrivain.



Elle va alors devenir la complice du mensonge de Théo qui décide de faire croire à sa femme qu’il est amnésique.

Mais très vite ce trio va se transformer en triangle amoureux où vont s’affronter trois visions de l’amour, trois manières bien différentes de s’aimer. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A cry for love from three characters caught in a love triangle.

L’événement Spectacle Les gens heureux ne tombent pas amoureux Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence