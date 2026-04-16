Spectacle Les gens heureux ne tombent pas amoureux Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle Les gens heureux ne tombent pas amoureux Comédie d’Aix Aix-en-Provence jeudi 4 juin 2026.
Aix-en-Provence
Spectacle Les gens heureux ne tombent pas amoureux
Du jeudi 4 au samedi 6 juin 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:30:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Un grand cri d’amour poussé par trois personnages pris dans un triangle amoureux.
À l’hôpital, Théo se réveille du coma et décide de changer de vie et de ne plus vivre dans l’ombre de sa femme Solange star du JT. Elsa, une jeune infirmière, décide de l’aider à réaliser son rêve de gosse. Devenir écrivain.
Elle va alors devenir la complice du mensonge de Théo qui décide de faire croire à sa femme qu’il est amnésique.
Mais très vite ce trio va se transformer en triangle amoureux où vont s’affronter trois visions de l’amour, trois manières bien différentes de s’aimer. .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A cry for love from three characters caught in a love triangle.
L’événement Spectacle Les gens heureux ne tombent pas amoureux Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Concert Les sœurs Sara et Yeva Harutyunyan Aix-en-Provence 22 avril 2026
- Spectacle Nathan Chaudat Échecs et Maths La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence 23 avril 2026
- Conférence Plongez dans le monde immense des minuscules mousses Salle Gassendi Museum d’Histoire Naturelle Aix-en-Provence 23 avril 2026
- KOMPROMAT 6MIC Aix En Provence 23 avril 2026
- L’ETUDIANTE ET MONSIEUR HENRI LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence 23 avril 2026