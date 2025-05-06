Spectacle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Spectacle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 20:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

À l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, malmenés, venez passer une soirée exceptionnelle avec un spectacle déjà joué devant plus de deux millions de spectateurs ! Il s’agit d’un hymne à une meilleure compréhension mutuelle.

.

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

English :

At a time when relations between men and women are being questioned, scrutinized and abused, come and enjoy an exceptional evening with a show that has already been performed for over two million spectators! It’s a hymn to mutual understanding.

