Spectacle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus Espace Girodet Bourg-lès-Valence mercredi 11 mars 2026.
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2026-03-11 20:00:00
2026-03-11
À l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, malmenés, venez passer une soirée exceptionnelle avec un spectacle déjà joué devant plus de deux millions de spectateurs ! Il s’agit d’un hymne à une meilleure compréhension mutuelle.
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
English :
At a time when relations between men and women are being questioned, scrutinized and abused, come and enjoy an exceptional evening with a show that has already been performed for over two million spectators! It’s a hymn to mutual understanding.
